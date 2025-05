Vols de véhicules en série en Seine-Maritime : le préjudice est estimé à 210 000€, quatre suspects mis en examen

Après plusieurs mois d’enquête, quatre personnes — dont un mineur — ont été présentées ce jeudi 23 mai au parquet de Rouen (Seine-Maritime). Elles sont suspectées d’avoir commis plus d’une centaine de vols de véhicules et de pièces automobiles, notamment des roues et des jantes, entre octobre 2024 et mi-mai 2025.



Les faits ont été recensés dans tout le ressort judiciaire, avec une concentration importante dans le secteur de Pavilly.