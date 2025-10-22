Vol de téléphone : piégés par la victime et la BAC lors d’un rendez-vous à Sotteville-lès-Rouen

Mardi en fin d’après-midi, un homme de 35 ans a été interpellé à Sotteville-lès-Rouen après avoir proposé à sa victime de lui restituer son téléphone… contre 100 euros. Pris en flagrant délit grâce à un dispositif de police discret, il a été arrêté avec un complice.