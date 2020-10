Vol avec violences à Rouen : les agresseurs n’ont pas eu le dessus, même à trois contre un !

Un équipage de la brigade anti-criminalité, en surveillance dans le secteur, est rapidement sur place et se lance à la recherche des auteurs, qui se sont enfuis en direction de l’avenue de Caen.



Les policiers repèrent deux d’entre eux, les rattrapent et les interpellent. Le téléphone volé, un IPhone XR, est retrouvé au sol et la carte bancaire sur l’un des suspects.



Les mis en cause sont âgés de 28 et 27 ans, ce dernier déclare être domicilié à Maromme. Ils ont été placés en garde à vue pour vol avec violences en réunion. Le troisième était toujours activement recherché ce vendredi matin.