Voiture sur le toit : une jeune conductrice légèrement blessée sur la N27 à Tôtes

Ce jeudi matin, vers 6h30, un accident de la circulation s’est produit sur la N27, à hauteur de Tôtes (Seine-Maritime).
Un véhicule seul en cause s’est immobilisé sur le toit, après probablement une perte de contrôle.
La conductrice, âgée de 21 ans, a été prise en charge par les secours et transportée légèrement blessée au centre hospitalier de Dieppe.
Six sapeurs-pompiers et deux véhicules de secours routier, dont une VSAV (ambulance), ont été mobilisés sur l’intervention.
