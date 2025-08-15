Voiture contre poteau électrique dans l’Eure : 105 foyers privés d’électricité et départ de feu dans un champ

L'automobiliste âgé de 63 ans a perdu le contrôle de son véhicule qui a percuté un poteau de 20 000 volts. L'accident s'est produit ce jeudi soir vers 21h30, à Cormeilles.



Dans la soirée d’hier, jeudi 14 août, peu avant 21h30, un accident de la circulation est survenu rue Jean-Moulin à Cormeilles (Eure).



Un automobiliste de 63 ans a perdu le contrôle de son véhicule et heurté violemment un poteau EDF de 20 000 volts. Sous l’impact, le poteau et les câbles sont tombés au sol, provoquant un départ de feu dans un champ situé en bordure de la route.

La route fermée et des abonnés sans courant Les sapeurs-pompiers ont établi un périmètre de sécurité et pris en charge le conducteur pour examen médical. Celui-ci a refusé son transport à l’hôpital. Selon le Sdis 27, 105 abonnés ont été privés d’électricité durant au moins quatre heures.



Au total, douze sapeurs-pompiers, la gendarmerie et les techniciens d’Enedis ont été mobilisés. La route a été fermée le temps des opérations de secours et de remise en état des installations électriques.







