Violents orages en Seine-Maritime : 141 interventions des pompiers pour des incendies et inondations

Parmi les opérations, dix interventions majeures sont à noter relatent ce samedi matin les secours :



• Deux incendies agricoles, à Haussez et à La Ferté-Saint-Samson,

• Un feu d’habitation à Haussez,

• Un incendie de toiture dans une longère à Préaux,

• Des sous-sols inondés à Bois-d’Ennebourg,

• Des dégâts dans le Novotel de Saint-Étienne-du-Rouvray,

• Une coupure d’électricité à l’EHPAD Résidence Saint-Antoine à Bois-Guillaume,

• Un feu dans un local électrique à l’Hôtel du Vieux-Marché, à Rouen,

• Trois véhicules piégés par les eaux à La Neuville-Chant-d’Oisel, avec six adultes et deux enfants à bord,

• L’effondrement d’un mur de façade au Havre, provoqué par la chute d’un arbre.



L’ampleur du phénomène orageux a nécessité la mise en place de quatre postes de coordination avancés (PCA) sur le territoire de la métropole rouennaise, afin de centraliser les moyens d’intervention et coordonner les secours.



L’impact humain a été relativement contenu, selon le Sdis 76 qui ne signale aucune victime grave.