Violente collision à Saint-Martin-aux-Buneaux : cinq blessés légers transportés à l’hôpital de Fécamp

Les cinq blessés, légèrement atteints selon les premiers éléments fournis par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), ont été pris en charge sur place avant d’être transportés, sans médicalisation, vers le centre hospitalier de Fécamp.



La circulation a été totalement interrompue sur les deux axes concernés pendant la durée de l’intervention.



Un dispositif conséquent a été mobilisé : 25 sapeurs-pompiers répartis dans huit véhicules de secours routier sont intervenus, épaulés par le SMUR, la gendarmerie et le centre de coordination routier (CCR).



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes précises de l’accident.