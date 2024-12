Violent incendie de maison à Bosroumois (Eure) : une femme et sa fille de 14 ans, saines et sauves

Le feu éteint, les sapeurs-pompiers ont procédé à la protection des biens et au bâchage de l'habitation fortement endommagée au niveau du rez-de-chaussée, de l'étage et des combles. Les deux victimes ont dû être relogées dans leur famille.



Quelque 29 sapeurs-pompiers de plusieurs casernes ont été mobilisés au plus fort de l'intervention qui s'est terminée pour les derniers un peu avant 4 heures ce matin.