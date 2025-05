Violent incendie dans une supérette à Grand-Quevilly : aucun blessé, six personnes évacuées

Grâce à l’engagement de 33 sapeurs-pompiers et 11 engins, l’incendie a été maîtrisé au moyen de deux lances à incendie. Aucun blessé n’est à déplorer. Six personnes ont été évacuées à titre préventif et regroupées temporairement au centre d’accueil intercommunal. Elles ont pu regagner leur logement une fois les lieux sécurisés.



En revanche, la supérette et sa cave sont totalement détruites. Le propriétaire du commerce n’a pu être joint, précise ce matin le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76). La mairie a pris en charge la sécurisation des abords du bâtiment.



L’opération des secours s’est achevée au cours de la nuit. Une enquête, confiée à la police, devra déterminer les causes exactes du sinistre.