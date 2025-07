Violent incendie à Menneval, près de Bernay : six blessés et un important dispositif de secours mobilisé

Le bilan provisoire fait état de six victimes, toutes en urgence relative. Elles ont été prises en charge par les secours et transportées au centre hospitalier de Bernay.



Pas moins de 44 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention, toujours en cours ce mardi en milieu de matinée. Les opérations de sécurisation et d’extinction se poursuivent afin d’éviter toute reprise de feu.



Une enquête devrait être ouverte par la gendarmerie pour déterminer l’origine de l'incendie.