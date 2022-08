Violences conjugales à Evreux : le concubin alcoolisé sera jugé en comparution immédiate

Informé par radio, un autre équipage s'est rendu dans le secteur et a retrouvé rapidement, rue Jean-Jaurès, le mis en cause qui marchait pieds nus. Ce dernier a été interpellé pour violences volontaires aggravées et placé en garde à vue. Le contrôle d'alcoolémie a révélé qu'il avait un taux de 1,74 gramme par litre de sang. Il a été déféré ce jeudi après-midi devant un magistrat du parquet en vue d'une comparution immédiate prévue demain vendredi.



La femme, quant à elle, entendue par les enquêteurs a refusé de déposer plainte