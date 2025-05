Vieil-Évreux : un chien coincé entre deux murs depuis quatre jours sauvé par les pompiers

L’animal a aussitôt été pris en charge par l’équipe animalière des sapeurs-pompiers de Gisors, après avoir été examiné sur place par un vétérinaire du service départemental d’incendie et de secours (Sdis 27), basé au centre de secours de Pont-Audemer.



Grâce à la puce d’identification, le propriétaire du chien a pu être identifié et contacté. En attendant les retrouvailles, l’animal a été conduit à la clinique vétérinaire de Tourville-la-Rivière pour des examens et recevoir des soins.