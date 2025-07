Victime d’un malaise lors de travaux de peinture à Neuville-lès-Dieppe : un homme transporté à l’hôpital

L’intervention a nécessité la mobilisation de cinq engins et de seize sapeurs-pompiers, ainsi que de l’équipe spécialisée NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique). Les secours ont procédé à une reconnaissance des lieux, pris en charge la victime, effectué des relevés de mesures atmosphériques et entrepris la ventilation du local avec un ventilateur hydraulique.