Vernon et Saint-Marcel : les téléphones vont sonner lundi 13 octobre pour un exercice de sécurité

Le message reçu sera précédé de la mention “Exercice” et ne nécessitera aucune action de la part de ceux qui le recevront.. Il vise simplement à sensibiliser les habitants et à vérifier le bon fonctionnement des outils en cas de risque majeur (industriel, climatique, attentat, etc.).



Cet exercice est coordonné par la préfecture de l’Eure, en lien avec les autorités locales, les services de secours et les forces de l’ordre : SDIS 27, police, gendarmerie, mais aussi les communes de Vernon, Saint-Marcel, et la communauté Seine Normandie Agglomération.