Vernon et Saint-Marcel : les téléphones vont sonner lundi 13 octobre pour un exercice de sécurité

Le site Steiner est implanté en bordure de la route de Rouen à Saint-Marcel, près de Vernon - illustration Google Maps
Entre 11h et 12h, les téléphones portables situés à proximité de Vernon et Saint-Marcel, dans un périmètre de quelques kilomètres, vont retentir. Cette alerte sonore s’inscrit dans un exercice de sécurité civile autour du site industriel Steiner, classé Seveso seuil haut, à Saint-Marcel. L’entreprise est spécialisée dans la production de colorants.
L’objectif : tester l’efficacité des dispositifs d’alerte et de gestion de crise, en particulier FR-Alert, un système d’alerte par notification envoyé directement sur les téléphones mobiles 4G/5G présents dans la zone concernée, sans inscription préalable.
L’objectif : tester l’efficacité des dispositifs d’alerte et de gestion de crise, en particulier FR-Alert, un système d’alerte par notification envoyé directement sur les téléphones mobiles 4G/5G présents dans la zone concernée, sans inscription préalable.
Aucun comportement particulier à adopter
Le message reçu sera précédé de la mention “Exercice” et ne nécessitera aucune action de la part de ceux qui le recevront.. Il vise simplement à sensibiliser les habitants et à vérifier le bon fonctionnement des outils en cas de risque majeur (industriel, climatique, attentat, etc.).
Cet exercice est coordonné par la préfecture de l’Eure, en lien avec les autorités locales, les services de secours et les forces de l’ordre : SDIS 27, police, gendarmerie, mais aussi les communes de Vernon, Saint-Marcel, et la communauté Seine Normandie Agglomération.
Cet exercice est coordonné par la préfecture de l’Eure, en lien avec les autorités locales, les services de secours et les forces de l’ordre : SDIS 27, police, gendarmerie, mais aussi les communes de Vernon, Saint-Marcel, et la communauté Seine Normandie Agglomération.
📌 Qu’est-ce que FR-Alert ?
Le système FR-Alert permet aux autorités d’envoyer en temps réel un message d’alerte géolocalisé à toutes les personnes présentes dans une zone à risque. Il informe immédiatement sur la nature du danger et les comportements à adopter : confinement, évacuation, mise à l’abri, etc.
Le dispositif est opérationnel depuis 2022 et utilisé lors de situations d’urgence (incendie industriel, inondations, attentat…).
Le système FR-Alert permet aux autorités d’envoyer en temps réel un message d’alerte géolocalisé à toutes les personnes présentes dans une zone à risque. Il informe immédiatement sur la nature du danger et les comportements à adopter : confinement, évacuation, mise à l’abri, etc.
Le dispositif est opérationnel depuis 2022 et utilisé lors de situations d’urgence (incendie industriel, inondations, attentat…).