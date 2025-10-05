Vents violents dans l’Eure : 50 interventions des sapeurs-pompiers ce samedi

Les interventions ont principalement concerné des arbres tombés sur la chaussée, ainsi que des lignes électriques arrachées, entraînant des coupures de courant locales. Fort heureusement, aucune victime n’est à signaler.

Les secteurs de Pont-Audemer et Louviers ont concentré l’essentiel des sollicitations, a précisé le Sdis27.