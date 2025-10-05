Vents violents dans l’Eure : 50 interventions des sapeurs-pompiers ce samedi

Les sapeurs-pompiers ont été très sollicités ce samedi en raison des vents violents : arbres tombés, câbles électriques arrachés … illustration infonormandie
La préfecture de l’Eure avait lancé un appel à la prudence pour ce samedi 4 octobre, alors que Météo-France plaçait le département en vigilance jaune vents violents de 5h à 18h. Une alerte justifiée : les sapeurs-pompiers de l’Eure (Sdis27) ont été appelés à intervenir 50 fois dans la journée.
Pas de blessé à déplorer
Les interventions ont principalement concerné des arbres tombés sur la chaussée, ainsi que des lignes électriques arrachées, entraînant des coupures de courant locales. Fort heureusement, aucune victime n’est à signaler.
Les secteurs de Pont-Audemer et Louviers ont concentré l’essentiel des sollicitations, a précisé le Sdis27.
