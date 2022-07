Vents forts et orages cet après-midi : la Seine-Maritime et l’Eure placées en vigilance orange

La préfecture de région Normandie recommande aux automobilistes d'observer une vigilance particulière lors de leurs déplacements, aux organisateurs d'événements de prendre toutes précautions pour consolider les installations provisoires, mettre à l'abri les objets sensibles au vent, éviter les rassemblements sous les arbres et adapter la tenue des manifestations à l'évolution météorologique locale.



Conséquences possibles :

• Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants.

• Des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat léger et les installations

provisoires.

• Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement.

Conseils de comportement :

• Il est conseillé de s’éloigner des arbres, des cours d'eau et des points bas, de ne pas s’engager sur une route immergée, même partiellement et de ne pas descendre dans les sous-sols