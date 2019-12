Vent violent et inondations : les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont sortis 70 fois cette nuit

L’essentiel des interventions, qui se sont concentrées en deuxième partie de nuit au plus fort de la tempête, a consisté au dégagement de branchages et d’arbres sur la voie publique et à l’assèchement de locaux.



L’intervention la plus significative a eu lieu près de Dieppe, à l’usine Toshiba a Martin-Église. Vers 2h30 du matin, la toiture d’un bâtiment s’est envolée et des entrepôts ont été inondés avec deux centimètres d’eau.

Le Codis a indiqué qu’aucune mesure de chômage technique n’était prévue.



Météo France a levé la vigilance orange ce matin en Seine-Maritime, dans l’Eure, la Manche et le Calvados.