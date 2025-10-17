Vent fort sur la façade de la Manche : la préfecture maritime appelle à la prudence

Avant toute activité en bord de mer, il est impératif de consulter les prévisions météo, les coefficients et horaires de marée, et de bien comprendre leurs implications. Les autorités recommandent également de ne pas partir seul, de prévenir un proche de ses intentions et de disposer d’un moyen de communication fiable pour alerter les secours en cas de besoin.



Le téléphone portable chargé (dans une pochette étanche) ou une radio VHF réglée sur le canal 16 sont les outils à privilégier. Il est également conseillé de rester à proximité d’un point de repli, de conserver des repères visuels fixes et de privilégier les zones surveillées par des postes de secours.



⸻



🆘 En cas d’urgence en mer



➡ Appelez le 196 (numéro national de secours en mer)

➡ Ou utilisez le canal 16 de votre VHF