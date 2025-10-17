Connectez-vous S'inscrire





Vent fort sur la façade de la Manche : la préfecture maritime appelle à la prudence


Des vents soutenus jusqu’à 35 nœuds sont annoncés du lundi 20 au mardi 21 octobre au matin sur la Manche et la mer du Nord. La préfecture maritime alerte les usagers du littoral.



Vendredi 17 Octobre 2025 - 20:05


Des vents de force 6 à 7 Beaufort, avec des rafales pouvant atteindre 35 nœuds, sont attendus sur tout le littoral - illustration I.C.
La mer va se montrer particulièrement agitée en début de semaine sur la façade Manche – mer du Nord. Un avis de vent frais à grand frais a été émis pour la période allant du lundi 20 octobre au matin jusqu’au mardi 21 au matin. Des vents de force 6 à 7 Beaufort, avec des rafales pouvant atteindre 35 nœuds, sont attendus sur tout le littoral.

Les conditions météo rendront les sorties en mer potentiellement dangereuses, même pour les pratiquants expérimentés. La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord en appelle donc à la vigilance de tous les usagers du littoral, qu’il s’agisse de plaisanciers, de promeneurs, de pêcheurs à pied ou de sportifs nautiques.

Avant de sortir : les bons réflexes à adopter

Avant toute activité en bord de mer, il est impératif de consulter les prévisions météo, les coefficients et horaires de marée, et de bien comprendre leurs implications. Les autorités recommandent également de ne pas partir seul, de prévenir un proche de ses intentions et de disposer d’un moyen de communication fiable pour alerter les secours en cas de besoin.

Le téléphone portable chargé (dans une pochette étanche) ou une radio VHF réglée sur le canal 16 sont les outils à privilégier. Il est également conseillé de rester à proximité d’un point de repli, de conserver des repères visuels fixes et de privilégier les zones surveillées par des postes de secours.



🆘 En cas d’urgence en mer

➡ Appelez le 196 (numéro national de secours en mer)
➡ Ou utilisez le canal 16 de votre VHF




Mots clés : Manche, préfecture maritime, Seine-Maritime, vents forts, vigilance




