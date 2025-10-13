Connectez-vous S'inscrire





Vaste contrôle routier sur l’A28 et l’A29 en Seine-Maritime : plus de 880 véhicules interceptés


Deux opérations de contrôle autoroutier d’envergure ont mobilisé pas moins de 150 gendarmes et plusieurs équipes de l’Urssaf ce lundi 13 octobre sur l’A28 et l’A29. Objectifs : traquer les infractions routières et le travail dissimulé.



Lundi 13 Octobre 2025 - 19:08


Le préfet de la Seine-Maritime a assisté à l’opération - Photo Préfecture 76
Les automobilistes circulant sur les deux axes autoroutiers, l'A28 et l'A29,  n’ont pas pu manquer le dispositif déployé ce lundi matin en Seine-Maritime. Dès le petit matin, une armada de gendarmes, accompagnés de quatre chiens de la brigade cynophile, ont filtré le trafic pour une double opération ciblée, au niveau de l’aire de Bolleville. En toile de fond : la lutte contre les conduites à risques (alcool, drogues…) et les atteintes au droit du travail.

Cette vaste action coup de poing intervient alors que la Seine-Maritime enregistre un lourd bilan routier : 10 morts en six semaines sur les routes du département, 35 depuis le début de l’année. Un contexte qui justifie la montée en puissance de ces opérations préventives… et répressives.

Drogues, alcool, travail dissimulé : les chiffres parlent

Au total, 882 personnes ont ainsi été contrôlées. Et les gendarmes n’ont pas chômé : 79 contraventions ont été dressées, dont 16 pour détention ou usage de stupéfiants, 14 pour conduite sous stupéfiants, 5 pour alcool au volant, 4 pour contrefaçons, 3 pour conduite malgré annulation du permis, 2 pour vente à la sauvette de tabac, 2 personnes en situation irrégulière, 1 surcharge de véhicule.

32 autres infractions au code de la route ont dans le même temps été relevées.

Côté Urssaf, 94 personnes ont été contrôlées, avec à la clé un rappel à la loi et trois suspicions de travail dissimulé, qui feront l’objet d’investigations approfondies.

🟦 À retenir :

Dispositif mobilisé : 150 militaires, 4 agents Urssaf, 4 chiens cynophiles
Routes concernées : A28 et A29
Nombre de personnes contrôlées : 882 par la gendarmerie / 94 par l’Urssaf
Bilan : 79 contraventions, 3 suspicions de travail dissimulé





Mots clés : autoroute, contrôle routier, gendarmerie, préfet, Seine-Maritime, Urssaf



