Une voiture percute cinq véhicules en stationnement avant de finir sa course dans une agence immobilière à Pacy-sur-Eure

Le conducteur, âgé de 76 ans, aurait perdu le contrôle de son véhicule après un malaise, ce mercredi soir dans le centre-ville de Pacy-sur-Eure. Lui et une adolescente de 16 ans ont été transportés à l’hôpital de Vernon en urgence relative.



Un accident spectaculaire s’est produit ce mercredi soir, peu après 18 heures, en plein centre-ville de Pacy-sur-Eure (Eure). Une voiture de tourisme a heurté successivement cinq véhicules en stationnement dans la rue Isambard avant de s’encastrer dans la devanture de l’agence immobilière Century 21.

Un malaise à l’origine du choc Selon les premiers éléments recueillis, le conducteur, un homme de 76 ans, aurait perdu le contrôle de sa direction à la suite d’un malaise alors qu’il circulait dans la rue principale. Pris en charge rapidement par les sapeurs-pompiers, il a reçu les premiers soins sur place avant d’être transporté en urgence relative vers le centre hospitalier de Vernon.



Une adolescente de 16 ans, également touchée lors de l’accident, a elle aussi été évacuée en urgence relative vers ce même établissement.



Le bilan aurait pu être bien plus grave : à cette heure de fin de journée, la rue Isambard est habituellement très fréquentée par les piétons et les automobilistes. Seuls des dégâts matériels, en plus des deux blessés légers, sont finalement à déplorer.

26 sapeurs-pompiers sur place L’accident a nécessité d’importants moyens de secours : 26 sapeurs-pompiers ont été déployés, avec deux véhicules de secours à victime (VSAV), un véhicule de secours routier et une équipe spécialisée en sauvetage-déblaiement. Cette dernière a été chargée de sécuriser le bâtiment de l’agence immobilière, fragilisé par l’impact.



Le centre-ville de Pacy a été bouclé par la gendarmerie le temps des opérations. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes précises de cette perte de contrôle.





