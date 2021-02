Une œuvre de l’artiste Renée Lévi vandalisée au musée d’Évreux : une plainte déposée

Une plainte a été déposée auprès du procureur de la République d’Évreux, conjointement par la mairie d’Évreux et Renée Lévi, dont une toile a été dégradée, jeudi, dans la cour du musée d’Histoire et Archéologie, rue Charles Corbeau.



Une croix gammée a été dessinée sur une œuvre monumentale de l’artiste qui exposait plusieurs de ses créations à Évreux, jusqu’à ces derniers jours.



Le maire de la ville a vivement réagi à cet acte de vandalisme et confirme qu’une plainte a été déposée « pour que les auteurs de cet acte indigne soient interpellés et sanctionnés ».