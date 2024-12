Une mystérieuse mousse bleue dans un plan d’eau à Montville, en Seine-Maritime : enquête en cours

Ce lundi 30 décembre, une intervention inhabituelle a mobilisé les sapeurs-pompiers à Montville (Seine-Maritime). Une mousse de couleur bleue a été découverte dans le plan d’eau de la commune, suscitant inquiétudes et interrogations.



Vingt-neuf sapeurs-pompiers et neuf engins ont été déployés pour sécuriser la zone et retirer cette mystérieuse substance. Malgré des investigations sur place, aucune source ou origine de cette mousse n’a pu être identifiée.