Une moto et un semi-remorque se percutent près de Rouen : un blessé grave, le conducteur du poids lourd en garde à vue

Le pilote de la moto Harley-Davidson, un homme de 35 ans domicilié à Sotteville-lès-Rouen, a été grièvement blessé. Il a été secouru par les sapeurs-pompiers avant d’être pris en charge par le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) de Rouen. La victime, souffrant de plusieurs fractures, dont du tibia-péroné, a été transportée médicalisée vers le CHU Charles-Nicolle dans un état jugé grave.



Le cponducteur du poids-lourd, âgé de 60 ans et domicilié à Saint-Etienne-du-Rouvray, a été interpellé pour conduite en état d'ivresse (il a refusé d'être soumis au dépistage d'alcoolémie) et placé en garde à vue pour blessures involontaires.



Le boulevard Lénine à été coupé dans les deux sens le temps des opérations de secours et des constatations policières.



Dix sapeurs-pompiers et quatre engins ont été engagés par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).