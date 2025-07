Une mère de deux enfants trouvée morte ligotée au Fidelaire : son frère hospitalisé d’office

À leur arrivée au domicile de la victime, les gendarmes ont trouvé la quadragénaire inanimée. « Ses poignets et ses chevilles étaient attachés à l’aide de vêtements et de foulards », indique le parquet d'Évreux. « Un autre vêtement, également noué autour du cou », laissait peu de doute sur la cause du décès : une asphyxie mécanique par strangulation ou suffocation, selon les conclusions de l’autopsie réalisée le mardi 22 juillet.



Selon les premières constatations médico-légales, l’heure du décès de la victime était estimée entre 2 heures et 8 heures du matin,



Un magistrat du parquet d’Évreux s’est déplacé sur les lieux et a immédiatement ouvert une enquête pour homicide volontaire. Celle-ci a été confiée à la brigade de recherches d’Évreux, cosaisie avec la brigade de Conches-en-Ouche.