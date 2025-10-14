Une maison en proie aux flammes à Aigleville, près de Pacy-sur-Eure : cinq personnes relogées

Les occupants ont pu quitter les lieux à temps, aidés par un sapeur-pompier des Yvelines qui se trouvait dans la commune. Aucune victime n’est à déplorer.

Cinq personnes devront être relogées, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27). La mairie a pris les dispositions nécessaires pour les accueillir temporairement.

L’intervention a mobilisé 19 sapeurs-pompiers venus des centres de secours de Pacy-sur-Eure, Vernon et Évreux. L’origine du sinistre reste à déterminer