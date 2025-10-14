Connectez-vous S'inscrire





Une maison en proie aux flammes à Aigleville, près de Pacy-sur-Eure : cinq personnes relogées


Un incendie spectaculaire a détruit une grande partie de la toiture d’une habitation ce mardi à Aigleville, près de Pacy-sur-Eure. Aucun blessé n’est à déplorer.



Mardi 14 Octobre 2025 - 18:06


Les sapeurs-pompiers ont dû déployer trois lances à incendie pour venir à bout des flammes qui ont détruit la toiture à 90% - illustration Infonormandie
Peu avant midi, ce mardi 14 octobre, un feu s’est déclaré dans une maison de 120 m² située rue Julien Quelvée, à proximite de la mairie d’Aigleville (Eure). À leur arrivée, les sapeurs-pompiers découvrent un sinistre ayant déjà embrasé 90 % de la toiture. Trois lances à incendie ont été nécessaires pour venir à bout des flammes..

Un pompier des Yelines prête main forte

Les occupants ont pu quitter les lieux à temps, aidés par un sapeur-pompier des Yvelines qui se trouvait dans la commune. Aucune victime n’est à déplorer.

Cinq personnes devront être relogées, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27). La mairie a pris les dispositions nécessaires pour les accueillir temporairement.

L’intervention a mobilisé 19 sapeurs-pompiers venus des centres de secours de Pacy-sur-Eure, Vernon et Évreux. L’origine du sinistre reste à déterminer





