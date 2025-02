Une longère en proie aux flammes en Seine-Maritime : un corps sans vie découvert dans les décombres

Au plus fort de l’intervention, quelque 49 soldats du feu ont été mobilisés sur les lieux du sinistre avec 20 engins.



Pour l’heure, l’origine du départ de feu est indéterminée. La gendarmerie a ouvert une enquête avec pour mission d’etablir comment et où l’incendie s’est déclaré ainsi que l’identité et les causes du décès de la victime. .