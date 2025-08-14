Une fillette de 5 ans blessée grièvement dans un accident moto-piéton à Duclair, en Seine-Maritime

Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 21h40 pour intervenir sur un accident de la circulation impliquant une moto et une fillette âgée de cinq ans.
À leur arrivée, les secours ont pris en charge la conductrice de la moto, une femme âgée de 27 ans, légèrement blessée. Elle a été transportée en urgence relative vers le centre hospitalier le plus proche. L’autre victime, percutée par le deux roues, est une petite fille de 5 ans, qui a été évacuée en urgence absolue, vers les urgences pédiatriques du CHU de Rouen.
Une enquête devra déterminer les circonstances précises de cet accident.
Au total, onze sapeurs-pompiers, dont un chef de groupe, ont été mobilisés avec cinq véhicules de secours routier.
