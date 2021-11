Une femme périt carbonisée dans un accident de side-car, dans l’Eure

A l’arrivée sur place des sapeurs-pompiers le side-car, apparemment seul en cause, était renversé et totalement embrasé avec sa passagère coincée à l’intérieur. Cette dernière, âgée de 36 ans, est décédée, brûlée dans l’incendie sans avoir pu être secourue.



Le conducteur de la moto, âgé de 38 ans, a été pris en charge par le SMUR et transporté, en urgence relative, au centre hospitalier universitaire de Rouen.



La gendarmerie d’Amfreville-Saint-Amand a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de l’accident qui a mobilisé 11 sapeurs-pompiers.