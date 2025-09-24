Connectez-vous S'inscrire




Une femme de 68 ans fauchée par une voiture dans l’Eure : elle est transportée en urgence absolue au CHU de Rouen


L’accident s’est produit mardi soir à Fontaine-l’Abbé, près de Bernay (Eure). La victime, grièvement blessée, a été percutée alors qu’elle marchait rue de la Fosse Âcre.



Mercredi 24 Septembre 2025 - 08:53



La victime, en urgence absolue, a été transportée par les sapeurs-pompiers au CHU de Rouen - illustration Adobe stock
Il était aux alentours de 21h40, ce mardi 23 septembre, lorsqu’une femme de 68 ans a été violemment percutée par une voiture à Fontaine-l’Abbé, dans l’Eure. L’accident s’est produit rue de la Fosse Âcre, alors que la victime circulait à pied.

Le véhicule était conduit par une automobiliste âgée de 76 ans. Gravement blessée dans le choc, la piétonne a été prise en charge par les sapeurs-pompiers, puis médicalisée sur place par l’équipe du SMUR de Bernay. Elle a ensuite été évacuée en urgence absolue vers le Centre hospitalier universitaire de Rouen, en Seine-Maritime.

La conductrice, en état de choc mais en urgence relative, a refusé son transport à l’hôpital.

Une enquête ouverte par la gendarmerie

Les gendarmes, chargés des constatations, ont procédé aux premiers relevés sur place. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises de cet accident de la circulation.
 




Mots clés : enquête, Eure, faits divers, Fontaine l’Abbé, gendarmerie, pompiers



24/09/2025

