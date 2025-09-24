Une femme de 68 ans fauchée par une voiture dans l’Eure : elle est transportée en urgence absolue au CHU de Rouen

L’accident s’est produit mardi soir à Fontaine-l’Abbé, près de Bernay (Eure). La victime, grièvement blessée, a été percutée alors qu’elle marchait rue de la Fosse Âcre.