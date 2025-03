Une distillerie ravagée par le feu dans l'Eure : elle abritait plus de 100 000 litres d'alcool, de vinaigre et de cidre

À leur arrivée sur place, les 42 sapeurs-pompiers de l’Eure et de l’Orne, département limitrophe, ont été confrontés à un feu particulièrement intense, alimenté par la présence de grandes quantités de liquides inflammables. À l’intérieur du bâtiment, entièrement embrasé et partiellement effondré, pas moins de 4 000 litres d’alcool pur en fût de chêne, 2 000 litres de vinaigre, 2 000 litres de pommeau et 100 000 litres de cidre étaient menacés par les flammes.



Les secours ont dû redoubler d’efforts pour empêcher la propagation du feu et parvenir à maîtriser les flammes. Les opérations d'extinsion ont duré plusieurs heures et nécessité des moyens hydrauliques conséquents, dont trois lances à mousse, ainsi qu’une coordination rigoureuse entre les différentes équipes engagées.



Les sapeurs-pompiers ont déployé jusqu'à 2,5 km de tuyaux pour s’alimenter en eau, souligne le SDIS 27.