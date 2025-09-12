Une conduite de gaz arrachée à Évreux : huit habitants évacués par précaution

Par mesure de précaution, les habitations situées à proximité immédiate ont été évacuées. Huit personnes ont ainsi été conduites en lieu sûr le temps des opérations, tandis que les pompiers procédaient aux relevés explosimétriques pour s'assurer que tout risque d’explosion était écarté.



Treize sapeurs-pompiers venus d’Évreux et de Pacy-sur-Eure ont participé à l’intervention, épaulés par les équipes techniques de GrDF. Ces dernières ont procédé à l’écrasement de la conduite endommagée afin de colmater la fuite.



Après vérification des relevés de gaz, les habitants ont pu regagner leurs logements vers 17 h 30. Aucun blessé n’est à déplorer.