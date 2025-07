Une cheminée s’effondre rue de la Seille à Rouen : pas de blessé, un périmètre de sécurité instauré

Aucune victime n’est à déplorer selon le bilan provisoire établi par les secours. La police municipale et un architecte de la ville de Rouen se sont également rendus sur place pour évaluer les risques structurels et déterminer les mesures à prendre pour sécuriser durablement le bâtiment concerné.



L’origine de l’effondrement reste, pour l’heure, indéterminée. Les travaux de remise en état de la cheminée et de la couverture endommagée devraient être pris en charge par le propriétaire, selon le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).



Pour l'heure, la rue Beauvoisine qui permet d'accéder à la rue de la Seille a été fermée à la circulation temporairement entre la place de la Rougemare et la rue Lecanuet.