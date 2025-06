Une boucherie fermée d'urgence après un contrôle sanitaire dans un supermarché près de Rouen

Les vérifications ont révélé des « graves manquements aux règles d’hygiène alimentaire », observe la préfecture de Seine-Maritime. Près de 500 kilos de denrées impropres à la consommation ont été saisis puis détruits. Dans le détail, les agents ont constaté la présence de produits périmés, des aliments stockés à des températures non conformes, des préparations réalisées dans des conditions insalubres, ainsi qu'une absence de traçabilité sur certains produits.



La situation la plus alarmante concerne la boucherie du magasin. Selon le rapport d’inspection, rendu partiellement public par les autorités préfectorales, des traces de rongeurs dans la zone de production, une infestation massive de mouches, un état de saleté généralisé des équipements, un non-respect des règles élémentaires d’hygiène par le personnel, notamment l'absence de lavage des mains, des denrées stockées à des températures non conformes, et enfin un défaut de traçabilité sur certaines préparations carnées.