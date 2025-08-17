Une automobiliste grièvement blessée dans un accident sur l’A13, près de Gaillon, dans l'Eure

L’accident s’est produit vers 16h40, dans le sens Paris vers Caen, peu avant l’entrée de l’aire de repos de Beauchêne nord, à hauteur de Saint-Aubin-sur-Gaillon (Eure). Pour une raison encore indéterminée, l’automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture qui a effectué plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser.
Piégée dans sa voiture
La conductrice, âgée de 45 ans, s’est retrouvée piégée dans l’habitacle. Sérieusement blessée, elle a dû être dégagée par les sapeurs-pompiers puis prise en charge par une équipe du SMUR qui l’a médicalisée sur place. Elle a ensuite été transportée en urgence absolue au centre hospitalier d’Évreux.
L’intervention a mobilisé huit sapeurs-pompiers, ainsi que les services de la SAPN et la gendarmerie, chargée des constatations. Les secours sont restés sur place jusqu’à 21h30. L'accident a eu des répercussions sur la fluidité de la circulation, particulièrement chargée ce week-end sur l'A13 en direction de la Normandie.
