Une adolescente victime de violences et du vol de son portable à Evreux : son agresseur interpellé

Une jeune fille de 17 ans a été agressée par un adolescent du même âge et logé comme elle dans le même foyer, à Evreux. Le jeune homme lui a volé son téléphone portable et 30€.



Ce lundi 18 août, aux alentours de 1 heure du matin, une jeune fille de 17 ans a contacté le commissariat d’Évreux pour signaler avoir été victime d’un d'un vol avec violences, plus tôt dans la soirée alors qu'elle se trouvait sur le boulevard Pasteur. L’auteur présumé des faits, un adolescent du même âge, est hébergé dans le même foyer qu'elle.



Selon la victime, le jeune homme l’a frappée au visage et lui a volé son téléphone portable ainsi que 30 euros, dissimulés dans la coque de l’appareil.

Interpellé pour violences volontaires Informée que son agresseur se trouvait dans le secteur du parking MacDonald’s, à proximité du cinéma, la jeune fille s’y est rendue en pleine nuit, après avoir prévenu les policiers. Sur place, l’adolescent a été interpellé et placé en garde à vue pour vol et violences volontaires aggravées.



Lors de son audition, le mis en cause a reconnu avoir dépensé les 30 euros volés, mais le téléphone n’a toujours pas été retrouvé.



