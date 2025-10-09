Connectez-vous S'inscrire





Une adolescente tuée au volant d'une voiture sans permis à Baons-le-Comte en Seine-Maritime


Un accident dramatique s’est produit hier soir sur la D240, à Baons-le-Comte, en Seine-Maritime. Une adolescente de 16 ans, au volant d’une voiture sans permis, a perdu la vie.



Jeudi 9 Octobre 2025 - 10:45



Illustration Adobe Stock
Deux voitures sont entrées en collision à une intersection de la route départementale 240, ce mercredi soir vers 20h45, à Baons-le-Comte, une commune située à quelques kilomètres au nord d'Yvetot en Seine-Maritime. Dans le choc, particulièrement violent, la conductrice d'une voiture sans permis, une adolescente de 16 ans, n’a pas survécu à ses blessures, malgré les soins prodigués par les secours. Son décès a été constaté sur place par le médecin du SMUR.

Le conducteur de l’autre véhicule, âgé de 18 ans, a été blessé légèrement. Pris en charge par les secours, il a été transporté au CHU de Rouen.

La route coupée à la circulation

La route a été totalement coupée à la circulation par la police pendant toute la durée de l’intervention, qui a mobilisé 16 sapeurs-pompiers avec  six véhicules de secours routier.

L'enquête, ouverte par les services de police, devrait permettre d'établir précisément les circonstances de ce drame.
 





09/10/2025

