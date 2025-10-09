Une adolescente tuée au volant d'une voiture sans permis à Baons-le-Comte en Seine-Maritime

Deux voitures sont entrées en collision à une intersection de la route départementale 240, ce mercredi soir vers 20h45, à Baons-le-Comte, une commune située à quelques kilomètres au nord d'Yvetot en Seine-Maritime. Dans le choc, particulièrement violent, la conductrice d'une voiture sans permis, une adolescente de 16 ans, n’a pas survécu à ses blessures, malgré les soins prodigués par les secours. Son décès a été constaté sur place par le médecin du SMUR.



Le conducteur de l’autre véhicule, âgé de 18 ans, a été blessé légèrement. Pris en charge par les secours, il a été transporté au CHU de Rouen.