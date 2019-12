Un voleur de téléphone portable et son complice neutralisés par leurs victimes, près de Rouen

La vendeuse se rend avec son compagnon sur le lieu de la transaction fixé à Malaunay. Sur place, la femme voit arriver le potentiel acheteur et ouvre la vitre de sa portière pour lui présenter le téléphone portable.



La discussion est à peine engagée que l’individu lui arrache brusquement l’iPhone des mains et prend la fuite en courant en direction d’un complice qui l’attend un peu plus loin.



La victime et son compagnon se lancent aussitôt à la poursuite des deux jeunes gens et parviennent à les interpeller. Le voleur et son complice sont retenus sur place jusqu’à l’arrivée d’un équipage de police.



Lors de son audition, le principal suspect, originaire de Petit-Quevilly, a nié être l’auteur du vol. Mais après une nuit de garde à vue, il a fini par reconnaître, ce lundi matin, les faits.



Le téléphone n’a pas, pour l’instant, été retrouvé.