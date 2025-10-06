Connectez-vous S'inscrire





Un scooter percuté sur le pont Mathilde à Rouen : le chauffard se dénonce quelques heures plus tard


Le conducteur de la camionnette qui a percuté un scooter sur le pont Mathilde à Rouen a été contrôlé positif à l'alcool et aux stupéfiants. Il avait pris la fuite après l'accident.



Lundi 6 Octobre 2025 - 11:45



Le conducteur de la camionnette qui a percuté le scooter s'est dénoncé à la police - Illustration Adobe Stock
Un scooter a été percuté par une camionnette, dont le conducteur a pris la fuite, sur le pont Mathilde, à Rouen, dans le sens rive droite vers rive gauche. L’accident s’est produit dans la nuit du vjeudi au vendredi 3 octobre, vers 23h20, sur la N28.

Sur place, les policiers ont trouvé un scooter sur le bas-côté gauche de la chaussée, ainsi qu’un témoin, une femme de 49 ans. Cette dernière a expliqué qu’une camionnette roulant à vive allure aurait percuté l’arrière du scooter avant de prendre la fuite en direction de la rive gauche.

Le pilote du deux-roues, un homme de 22 ans, a été transporté au CHU de Rouen pour des soins et examens. Il ne présentait pas de blessure apparente. Le scooter a été enlevé par les garage de permanence.

L'auteur présumé de l'accident se dénonce

Quelques heures plus tard, au cours de la nuit, les policiers ont été appelés à Saint-Étienne-du-Rouvray où un homme de 36 ans attendait devant son immeuble. Tenant une canette à la main etfumant une cigarette, le trentenaire a spontanément reconnu être l’auteur de l’accident et avoir pris la fuite par peur. Il a indiqué avoir consommé du cannabis avant les faits.

Dépisté positif aux stupéfiants et à l’alcool, il affichait un taux de 0,89 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit  1,78 g dans le sang. Il a été interpellé pour conduite sous l;'empire d'un état alcoolique et l'emprise de stupéfiants, et délit de fuite. 





Mots clés : accident, enquête, faits divers, police, Rouen, Seine-Maritime




06/10/2025

