Un point de deal démantelé à Évreux : deux trafiquants condamnés à la prison ferme

Lors des perquisitions en présence d’un officier de police judiciaire 305 g de résine de cannabis, 35 g de cocaïne ainsi qu’une somme de 8 100€ en espèces ont été saisis à leur domicile.



Les investigations menées par la brigade dès stupéfiants du commissariat d’Évreux ont permis d’établir que les mis en cause se livraient au trafic de drogue.



Déféré au palais de justice à l’issue de la garde à vue, ils ont été jugés en comparution immédiate et condamnés et 12 et 18 mois d’emprisonnement ferme.