Un poids lourd transportant du nitrate d’ammonium se couche sur la RN31 entre Rouen et Gournay-en-Bray

Un accident de circulation impliquant un poids lourd s’est produit ce lundi soir sur la RN31, au niveau de La Haye, une commune située entre Rouen et Gournay-en-Bray (Seine-Maritime). Le camion, transportant 47 big bags de nitrate d’ammonium, s’est couché sur le côté, entraînant une intervention d’envergure pour sécuriser la zone.



Les secours ont constaté à leur arrivée que le véhicule, avec sa remorque bâchée, transportait 46 big bags de 600 kg chacun de nitrate d’ammonium, un produit hautement sensible. Aucun déversement de la cargaison ni aucune fuite de carburant n’a été signalé. Le chauffeur, un homme de 24 ans légèrement blessé et initialement piégé dans sa cabine, avait pu être extrait avant l’arrivée des secours.