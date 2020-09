Un piéton succombe à ses blessures, fauché par une voiture à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen

Un homme âgé d’une cinquantaine d’années a trouvé la mort dans un accident de la circulation, dans la soirée d’hier près de Rouen (Seine-Maritime).



Selon le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis), la victime qui circulait à pied a été fauchée mortellement par une voiture sur l’avenue du Mont-aux-Malades à Mont-Saint-Aignan.



Les sapeurs-pompiers, malgré la tentative ne sont pas parvenus à réanimer le piéton, alors en arrêt cardio-respiratoire. Il a été déclaré décédé sur place par le médecin du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR).



Choqué, le conducteur du véhicule, âgé d’une vingtaine d’années a été transporté au CHU Charles-Nicolle à Rouen.



L’enquête ouverte par les services de police, chargés des constatations, devra déterminer les circonstances de l’accident.



Plus d’infos à venir