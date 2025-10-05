Connectez-vous S'inscrire





Un pavillon ravagé par les flammes à Ailly (Eure) : trois lances et 16 sapeurs-pompiers en action


Le sinistre, survenu dans la nuit de samedi à dimanche, n’a fait aucun blessé. Il n'y avait personne dans le pavillon qui était entièrement embrasé à l'arrivée des sapeurs-pompiers.



Dimanche 5 Octobre 2025 - 15:21



Face à l'ampleur du sinistre, les sapeurs-pompiers ont dû déployer trois lances - Illustration Adobe Stock
Face à l'ampleur du sinistre, les sapeurs-pompiers ont dû déployer trois lances - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers de l’Eure sont intervenus en nombre, dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 octobre pour un incendie qui s’est déclaré dans un pavillon à Ailly, petite commune située près de Gaillon. L’alerte a été donnée peu après 2 heures du matin.

À leur arrivée rue de Malpalu, les secours ont découvert une maison de 90 m² totalement embrasée. Heureusement, aucun occupant ne se trouvait à l’intérieur au moment des faits.

Trois lances en action

Les soldats du feu ont déployé trois lances à incendie pour maîtriser le sinistre. Une fois les flammes éteintes, ils ont procédé à des vérifications et au déblaiement des parties calcinées.

La gendarmerie, présente sur les lieux, a effectué les constatations d’usage. L’intervention s’est achevée aux alentours de 4h20. Les causes du sinistre restent à déterminer.





Mots clés : Ailly, enquête, Eure, faits divers, gendarmerie, incendie, pompiers




Nouveau commentaire :

Modération des commentaires
* La rédaction de infoNormandie.com se réserve le droit de supprimer ou de ne pas publier tout commentaire pouvant contenir des propos à caractère violent, injurieux, diffamatoire, homophobe, sexiste et raciste.


Un pavillon ravagé par les flammes à Ailly (Eure) : trois lances et 16 sapeurs-pompiers en action

05/10/2025

Vents violents dans l’Eure : 50 interventions des sapeurs-pompiers ce samedi

05/10/2025

Yvelines. Deux individus arrêtés par la police en flagrant délit de vol dans des véhicules à Sartrouville

05/10/2025

Vents violents en Seine-Maritime : deux blessés légers et 75 interventions des sapeurs-pompiers

04/10/2025

Seine-Maritime. Drame au large d’Étretat : un homme de 48 ans se noie, malgré l’intervention des secours

04/10/2025

Yvelines. Refus d'obtempérer à Mantes-la-Jolie et course-poursuite sur l'A13 jusqu'aux Mureaux

04/10/2025

Opération coup de poing sur l’A13 : 325 véhicules contrôlés par la gendarmerie et les services de l’État

03/10/2025

Feu d'appartement à Verneuil-d'Avre-et-d'Iton : un homme intoxiqué par les fumées

03/10/2025

Fermeture d’Arlanxeo à Lillebonne : élus et agglo unis pour les salariés et l’avenir industriel du territoire

02/10/2025

Collision mortelle entre une voiture et un bus à Yainville, en Seine-Maritime

02/10/2025

Fermeture nocturne de la RN28 en Seine-Maritime à partir du lundi 6 octobre : la circulation déviée

02/10/2025

Rouen : incommodé par les vapeurs d’une friteuse, il fait un malaise en pleine nuit

02/10/2025

Deux hommes interpellés après un vol dans un supermarché à Bois-Guillaume

02/10/2025

Rouen : il frappe un passager d'un bus pour venger sa belle-soeur, victime d'une « main aux fesses »

02/10/2025

Sept personnes intoxiquées dans un feu d’appartement ce soir au Petit-Quevilly, près de Rouen

01/10/2025

Manifestations sous haute surveillance en Seine-Maritime ce jeudi 2 octobre

01/10/2025

Coupure totale de la RN12 entre l’Eure et l’Eure-et-Loir après un accident près de Nonancourt

01/10/2025

Eure : un sexagénaire meurt dans une collision avec un poids lourd à Conches-en-Ouche

01/10/2025

Fuite de gaz à Rouen : périmètre de sécurité et riverains confinés rue des Halettes

01/10/2025

Alerte incendie à l’institut médico-social de Bolbec : 46 personnes évacuées par précaution

01/10/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen