Un passager évacué en hélicoptère d’un navire au large du cap de la Hague dans la Manche

Ce mercredi, en milieu d’après-midi, un passager d’un navire de croisière a dû être évacué par hélicoptère en raison d’un problème médical. L’opération a mobilisé le CROSS Jobourg, la Marine nationale et le service de santé des armées.



L’alerte a été déclenchée dans l’après-midi, lorsqu’un navire à passagers situé au large du Cap de la Hague (Manche) a signalé qu’un voyageur présent à bord nécessitait une assistance médicale. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg a aussitôt coordonné les secours en établissant une conférence téléphonique avec le centre de consultation médicale maritime (CCMM) de Toulouse, le SAMU de coordination médicale maritime (SCMM) du Havre et l’antenne médicale du Service de santé des armées à Querqueville.

Décision d’une évacuation médicale À l’issue de cette concertation, les médecins ont recommandé une évacuation sanitaire du passager. Le CROSS a alors sollicité l’hélicoptère H160 de la Marine nationale basé à Maupertus (Manche). L’appareil a décollé avec à son bord une équipe médicale.



Une fois arrivé sur zone, l’hélicoptère s’est posé sur le pont du navire pour permettre la prise en charge du malade. Celui-ci a été transféré par voie aérienne vers Tourlaville, près de Cherbourg, où les secours terrestres l’attendaient pour un acheminement vers une structure hospitalière adaptée.



En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact