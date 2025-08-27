Un passager évacué en hélicoptère d’un navire au large du cap de la Hague dans la Manche

Le passager malade a été évacué à bord de l’hélicoptère H160 de la Marine nationale - Illustration Préfecture maritime
L’alerte a été déclenchée dans l’après-midi, lorsqu’un navire à passagers situé au large du Cap de la Hague (Manche) a signalé qu’un voyageur présent à bord nécessitait une assistance médicale. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg a aussitôt coordonné les secours en établissant une conférence téléphonique avec le centre de consultation médicale maritime (CCMM) de Toulouse, le SAMU de coordination médicale maritime (SCMM) du Havre et l’antenne médicale du Service de santé des armées à Querqueville.
Décision d’une évacuation médicale
À l’issue de cette concertation, les médecins ont recommandé une évacuation sanitaire du passager. Le CROSS a alors sollicité l’hélicoptère H160 de la Marine nationale basé à Maupertus (Manche). L’appareil a décollé avec à son bord une équipe médicale.
Une fois arrivé sur zone, l’hélicoptère s’est posé sur le pont du navire pour permettre la prise en charge du malade. Celui-ci a été transféré par voie aérienne vers Tourlaville, près de Cherbourg, où les secours terrestres l’attendaient pour un acheminement vers une structure hospitalière adaptée.
