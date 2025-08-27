Connectez-vous S'inscrire

Un passager évacué en hélicoptère d’un navire au large du cap de la Hague dans la Manche


Ce mercredi, en milieu d’après-midi, un passager d’un navire de croisière a dû être évacué par hélicoptère en raison d’un problème médical. L’opération a mobilisé le CROSS Jobourg, la Marine nationale et le service de santé des armées.



Mercredi 27 Août 2025 - 21:18



Le passager malade a été évacué à bord de l’hélicoptère H160 de la Marine nationale - Illustration Préfecture maritime
Le passager malade a été évacué à bord de l’hélicoptère H160 de la Marine nationale - Illustration Préfecture maritime
L’alerte a été déclenchée dans l’après-midi, lorsqu’un navire à passagers situé au large du Cap de la Hague (Manche) a signalé qu’un voyageur présent à bord nécessitait une assistance médicale. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg a aussitôt coordonné les secours en établissant une conférence téléphonique avec le centre de consultation médicale maritime (CCMM) de Toulouse, le SAMU de coordination médicale maritime (SCMM) du Havre et l’antenne médicale du Service de santé des armées  à Querqueville.

Décision d’une évacuation médicale

À l’issue de cette concertation, les médecins ont recommandé une évacuation sanitaire du passager. Le CROSS a alors sollicité l’hélicoptère H160 de la Marine nationale basé à Maupertus (Manche). L’appareil a décollé avec à son bord une équipe médicale.

Une fois arrivé sur zone, l’hélicoptère s’est posé sur le pont du navire pour permettre la prise en charge du malade. Celui-ci a été transféré par voie aérienne vers Tourlaville, près de Cherbourg, où les secours terrestres l’attendaient pour un acheminement vers une structure hospitalière adaptée.




Mots clés : évacuation, Manche, navire, Normandie, passager

              



En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact

L'info en continu

Un passager évacué en hélicoptère d’un navire au large du cap de la Hague dans la Manche

27/08/2025

Une voiture percute cinq véhicules en stationnement avant de finir sa course dans une agence immobilière à Pacy-sur-Eure

27/08/2025

Trafic du dernier week-end d’août : Bison Futé prévoit un samedi très chargé sur les routes

27/08/2025

Feu sur un balcon près de Rouen : une mère et ses quatre enfants transportés au CHU pour examen

27/08/2025

Contrôles renforcés des trottinettes électriques : plusieurs infractions relevées au Havre

27/08/2025

Rouen : fermeture du tunnel de la Grand’Mare en raison d’une panne d’équipements

27/08/2025

Yvelines : deux cambrioleurs interpellés en flagrant délit dans un pavillon à Sartrouville

27/08/2025

Un incident technique perturbe fortement la circulation des trains entre Rouen et Dieppe

27/08/2025

Municipales 2026 : les Conseils de quartier suspendus au Havre dès le 1er septembre

26/08/2025

Un homme se jette sous un train en gare d’Évreux : le trafic ferroviaire interrompu ce mardi matin

26/08/2025

Fumée et odeur de brûlé : incendie maîtrisé dans un immeuble de trois étages à Oissel

26/08/2025

Collision entre deux voitures en Seine-Maritime : deux femmes transportées au CHU de Rouen

26/08/2025

Rouen : un jeune homme se blesse en escaladant la grille du donjon pour récupérer son téléphone

26/08/2025

A Rouen, la motocross roulait dangereusement sur les trottoirs : son pilote se rebelle contre les policiers

26/08/2025

Un employé interpellé au portique de sécurité après le vol d’un smartphone dans son entreprise à Grand-Couronne

26/08/2025

Automobiliste mortellement percuté au Havre : une mère de famille de 21 ans placée en détention

26/08/2025

Yvelines : trois interpellations lors d’une tentative de cambriolage à Saint-Germain-en-Laye

26/08/2025

Yvelines : un trafiquant de stupéfiants condamné à 30 mois de prison ferme

25/08/2025

Disparition de Sarah Janelle dans les Yvelines : la touriste américaine retrouvée saine et sauve

25/08/2025

Incendie à Boos en Seine-Maritime : une maison détruite, six personnes relogées

25/08/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
Les infos les + lues

Eure : une octogénaire décède dans un face-à-face avec un poids lourd sur la RN12

24/08/2025 -

Saint-Aubin-d’Escroville : un feu de chaume ravage 4 hectares près du Neubourg (Eure)

23/08/2025 -

Un homme se jette sous un train en gare d’Évreux : le trafic ferroviaire interrompu ce mardi matin

26/08/2025 -

Le Havre : un piéton de 27 ans percuté délibérément par une voiture, héliporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen

23/08/2025 -

Eure : une femme tuée et une adolescente grièvement blessée dans une collision sur la RD613 à Boissy-Lamberville

21/08/2025 -

Eure : un garage abritant des voitures de collection ravagé par les flammes à Vexin-sur-Epte

24/08/2025 -

Rouen : à l'aide d'un drone, ils tentent de parachuter des objets interdits dans l'enceinte de la prison

22/08/2025 -

Energie. 4 400 panneaux photovoltaïques installés sur le site du centre hospitalier d’Évreux

21/08/2025 -

Deux adolescentes grièvement blessées à trottinette dans un accident à Port-Jérôme-sur-Seine

22/08/2025 -

Disparition inquiétante d’une femme de 35 ans à Mareil-Marly (Yvelines)

24/08/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen