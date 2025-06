Un parieur remporte plus de 150 000€ au PMU en Seine-Maritime

Dimanche 15 juin restera gravé dans la mémoire d’un parieur de Ry, en Seine-Maritime. En validant son ticket au tabac-presse « Le Flaubert », ce joueur fidèle est reparti avec un gain impressionnant de 156 984 euros grâce à un pari Quinté+®. Il devient ainsi le premier grand gagnant PMU® du département en 2025, parmi les 86 recensés en France depuis le début de l’année.



L’heureux gagnant, qui souhaite garder l’anonymat, a confié qu’il joue aux paris hippiques depuis plus de 10 ans :« J’ai toujours joué en point de vente, car j’apprécie l’ambiance et la convivialité. Je parie régulièrement, au moins une fois par semaine, tout en me fixant un budget. »