Connectez-vous S'inscrire

Un parapentiste chute de 20 mètres et reste suspendu dans un arbre au Marais-Vernier (Eure)


Un homme de 72 ans a chuté ce dimanche après-midi lors d’un décollage en parapente au Marais-Vernier (Eure). Indemne, il s’est retrouvé accroché à un arbre à une vingtaine de mètres du sol, en contrebas d’une route. Une opération d’hélitreuillage est en cours pour le ramener sur la terre ferme.



Dimanche 24 Août 2025 - 20:18



L’homme a chuté lors du décollage - illustration Pixabay
L’homme a chuté lors du décollage - illustration Pixabay
L’accident s’est produit ce dimanche peu avant 17h30 au lieu-dit le Panorama, en contrebas de la RD103. Alors qu’il s’apprêtait à décoller en parapente, le septuagénaire a chuté brutalement d’une hauteur d’environ 20 mètres, dans une zone boisée. Sa chute a été amortie par un arbre dans lequel il est resté suspendu, conscient et indemne.

Une intervention complexe des secours

Alertés rapidement, les sapeurs-pompiers se sont heurtés à des difficultés de communication avec la victime. Pour établir le contact, ils ont utilisé un drone afin de lui remettre une radio. Grâce à ce dispositif, l’homme a pu guider l’équipage de Dragon76, l’hélicoptère de la sécurité civile, dépêché sur place pour procéder à son hélitreuillage.

Compte tenu de la configuration du terrain et de la hauteur de la victime, l’opération est jugée délicate et nécessite du temps. À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’intervention est toujours en cours





Mots clés : accident, Eure, faits divers, Le Marais Vernier, parapente, pompiers

              


En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact

L'info en continu

Eure : une octogénaire décède dans un face-à-face avec un poids lourd sur la RN12

24/08/2025

Un parapentiste chute de 20 mètres et reste suspendu dans un arbre au Marais-Vernier (Eure)

24/08/2025

Disparition inquiétante d’une femme de 35 ans à Mareil-Marly (Yvelines)

24/08/2025

Un incendie de chaume maîtrisé à Bourneville-Sainte-Croix, dans l'Eure

24/08/2025

Eure : un garage abritant des voitures de collection ravagé par les flammes à Vexin-sur-Epte

24/08/2025

Le Havre : un piéton de 27 ans percuté délibérément par une voiture, héliporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen

23/08/2025

Travaux de nuit : l’A131 fermée pour la dépose de l’auvent du péage de Bourneville (Eure)

23/08/2025

Pont-Authou : un appartement détruit par les flammes, une femme hospitalisée après avoir inhalé des fumées

23/08/2025

Saint-Aubin-d’Escroville : un feu de chaume ravage 4 hectares près du Neubourg (Eure)

23/08/2025

Deux adolescentes grièvement blessées à trottinette dans un accident à Port-Jérôme-sur-Seine

22/08/2025

Rouen : à l'aide d'un drone, ils tentent de parachuter des objets interdits dans l'enceinte de la prison

22/08/2025

Dieppe : une piétonne de 51 ans meurt percutée par un véhicule, le conducteur en fuite

22/08/2025

Yvelines : interpellé à Maisons-Laffitte, après un refus d’obtempérer et le vol d'une voiture à Poissy

22/08/2025

Eure : une femme tuée et une adolescente grièvement blessée dans une collision sur la RD613 à Boissy-Lamberville

21/08/2025

Energie. 4 400 panneaux photovoltaïques installés sur le site du centre hospitalier d’Évreux

21/08/2025

Rouen : un chauffard alcoolisé tente d’échapper à un contrôle routier, il termine sa course dans une voiture en stationnement

21/08/2025

Yvelines. Recherché par la police, l'automobiliste est intecepté aux Mureaux après une course-poursuite sur l’A13

21/08/2025

Un bruit suspect alerte un riverain : la police arrête deux suspects dans un parking souterrain à Rouen

20/08/2025

La RN12 coupée à la circulation pour environ deux heures suite à un accident ce matin dans l’Eure-et-Loir

20/08/2025

Rouen : deux cambrioleurs surpris par la police les bras chargés de bouteilles de vin

20/08/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
Les infos les + lues

L'adolescent, victime d’un début de noyade sur la plage du Havre, est décédé à l'hôpital

19/08/2025 -

La RN12 coupée à la circulation pour environ deux heures suite à un accident ce matin dans l’Eure-et-Loir

20/08/2025 -

Eure : une octogénaire décède dans un face-à-face avec un poids lourd sur la RN12

24/08/2025 -

Saint-Aubin-d’Escroville : un feu de chaume ravage 4 hectares près du Neubourg (Eure)

23/08/2025 -

La RN12 coupée dans les deux sens après un accident à Saint-Maurice-lès-Charencey (Orne)

19/08/2025 -

Les Yvelines : un cambrioleur interpellé en flagrant délit dans une maison à Verneuil-sur-Seine

18/08/2025 -

Le Havre : un piéton de 27 ans percuté délibérément par une voiture, héliporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen

23/08/2025 -

Une adolescente victime de violences et du vol de son portable à Evreux : son agresseur interpellé

19/08/2025 -

Deux adolescentes grièvement blessées à trottinette dans un accident à Port-Jérôme-sur-Seine

22/08/2025 -

Eure : une femme tuée et une adolescente grièvement blessée dans une collision sur la RD613 à Boissy-Lamberville

21/08/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen