Un parapentiste chute de 20 mètres et reste suspendu dans un arbre au Marais-Vernier (Eure)

Un homme de 72 ans a chuté ce dimanche après-midi lors d’un décollage en parapente au Marais-Vernier (Eure). Indemne, il s’est retrouvé accroché à un arbre à une vingtaine de mètres du sol, en contrebas d’une route. Une opération d’hélitreuillage est en cours pour le ramener sur la terre ferme.



L’accident s’est produit ce dimanche peu avant 17h30 au lieu-dit le Panorama, en contrebas de la RD103. Alors qu’il s’apprêtait à décoller en parapente, le septuagénaire a chuté brutalement d’une hauteur d’environ 20 mètres, dans une zone boisée. Sa chute a été amortie par un arbre dans lequel il est resté suspendu, conscient et indemne.

Une intervention complexe des secours Alertés rapidement, les sapeurs-pompiers se sont heurtés à des difficultés de communication avec la victime. Pour établir le contact, ils ont utilisé un drone afin de lui remettre une radio. Grâce à ce dispositif, l’homme a pu guider l’équipage de Dragon76, l’hélicoptère de la sécurité civile, dépêché sur place pour procéder à son hélitreuillage.



Compte tenu de la configuration du terrain et de la hauteur de la victime, l’opération est jugée délicate et nécessite du temps. À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’intervention est toujours en cours





