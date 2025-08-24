Un parapentiste chute de 20 mètres et reste suspendu dans un arbre au Marais-Vernier (Eure)

L’accident s’est produit ce dimanche peu avant 17h30 au lieu-dit le Panorama, en contrebas de la RD103. Alors qu’il s’apprêtait à décoller en parapente, le septuagénaire a chuté brutalement d’une hauteur d’environ 20 mètres, dans une zone boisée. Sa chute a été amortie par un arbre dans lequel il est resté suspendu, conscient et indemne.
Une intervention complexe des secours
Alertés rapidement, les sapeurs-pompiers se sont heurtés à des difficultés de communication avec la victime. Pour établir le contact, ils ont utilisé un drone afin de lui remettre une radio. Grâce à ce dispositif, l’homme a pu guider l’équipage de Dragon76, l’hélicoptère de la sécurité civile, dépêché sur place pour procéder à son hélitreuillage.
Compte tenu de la configuration du terrain et de la hauteur de la victime, l’opération est jugée délicate et nécessite du temps. À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’intervention est toujours en cours
