Un nageur signalé disparu sur la plage de Puys, à Dieppe : les recherches sont restées vaines

Après une première reconnaissance en surface, des recherches ont été entreprises par 14 sapeurs-pompiers, dont des équipes spécialisées en sauvetage aquatique et des plongeurs.



Parallèlement, des reconnaissances aériennes ont été mises en place par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross). Toutes les recherches sur terre et en mer se sont avérées infructueuses, a indiqué dans la journée le centre opérationnel d’incendie et de secours.



Aucune disparition inquiétante n’a été signalée à cette heure.