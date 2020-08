Un motard polytraumatisé dans un accident de la route entre Saint-Eustache-la-Forêt et Gruchet-le-Valasse

Dans le choc, le motard d'une trentaine d'années a été éjecté et grièvement blessé. Il était conscient à l'arrivée des premiers secours. Polytraumatisé, son état a nécessité l'intervention de Dragon 76, l'hélicoptère de la sécurité civile, afin qu'il puisse être évacué le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions, vers le centre hospitalier Jacques-Monod à Montivilliers, près du Havre. Son pronostic vital ne serait pas engagé, selon nos informations.



En état de choc, les cinq occupants de la voiture ont quant à eux été examinés sur place par les sapeurs-pompiers avant d'être transportés vers le même hôpital.



Une enquête a été ouverte par les services de police de Bolbec.