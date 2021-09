Un motard et son passager dans un état grave après une sortie de route dans le Pays de Caux

Un motard et son passager ont été blessés grièvement dans un accident de la circulation ce samedi 5 septembre vers 22h30, sur la route des Carreaux à Vergetot, une commune du Pays de Caux.



Une moto, seule en cause, aurait fait une sortie de route pour une cause qui reste à determiner. Son pilote a été découvert inconscient à l’arrivée des sapeurs-pompiers et le passager, conscient, blessé grièvement également.



La route a été bloquée dans les deux sens.



13 sapeurs-pompiers ont été engagés sur place avec cinq véhicules de secours. Deux équipes du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) ont été mobilisés afin d’assurer la médicalisation des victimes.



Plus d’infos à venir