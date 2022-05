Un mort et un blessé grave dans cette voiture disloquée après avoir percuté un arbre près de Rouen

Le bilan communiqué ce matin fait état d’un homme âgé de 20 ans qui a succombé à ses blessures, d’un autre homme de 20 ans également blessé grièvement et d’une femme de 22 ans plus légèrement atteinte.



Les deux victimes ont été transportées vers le service des urgences du CHU de Rouen. La personne décédée a été prise en charge par les pompes funèbres.



L’avenue des Canadiens a été totalement coupée à la circulation le temps des opérations de secours qui ont mobilisé 17 sapeurs-pompiers avec 6 engins (ambulances et véhicules de désincarcération).