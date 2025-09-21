Un jeune homme grièvement blessé dans un accident à Touffreville-la-Corbeline, près d'Yvetot

À 21h20, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a indiqué que le jeune homme de 19 ans avait été extrait du véhicule et pris en charge par une équipe du SMUR (structure médicale d'urgence et de réanimation). La victime était en attente d'être évacuée en urgence absolue vers le centre hospitalier le plus proche.



La circulation a été interrompue sur la D37 pendant toute la durée de l’intervention, avec un balisage mis en place par les gendarmes qui ont par ailleurs ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident.

